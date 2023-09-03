Военная хроника сообщила об особенностях поражения целей в украинском порту Рени
- РИА Новости
«Во-первых, дроны «Герань-2» по-прежнему в состоянии поражать цели как на юге, так и в центральной части Украины, а для уничтожения не нужно тратить дорогостоящие крылатые ракеты», — говорится в публикации.
Кроме того, Военная хроника указывает на точность поражения цели: дрон влетел в топливохранилище, предварительно, в тот момент, когда он был наполнен до максимальных значений.
Также в сводке говорится, что система противовоздушной обороны украинской армии не работала в момент поражения цели.
Ранее стало известно, что припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области.