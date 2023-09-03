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Военная хроника сообщила об особенностях поражения целей в украинском порту Рени

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Военная хроника сообщила об особенностях поражения Вооружёнными силами России целей в украинском порту Рени.
Военная хроника сообщила об особенностях поражения целей в украинском порту Рени
  • РИА Новости

«Во-первых, дроны «Герань-2» по-прежнему в состоянии поражать цели как на юге, так и в центральной части Украины, а для уничтожения не нужно тратить дорогостоящие крылатые ракеты», — говорится в публикации. 

Кроме того, Военная хроника указывает на точность поражения цели: дрон влетел в топливохранилище, предварительно, в тот момент, когда он был наполнен до максимальных значений.

Также в сводке говорится, что система противовоздушной обороны украинской армии не работала в момент поражения цели.

Ранее стало известно, что припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области.

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