С 25 августа по 1 сентября ВС РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, в результате чего поражены пункты управления, аэродромы, а также места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения. В ведомстве также высказались о высоких потерях ВСУ, связав их с выбранной украинским военным руководством тактикой «мясных штурмов».

В Минобороны России заявили о серии ударов по ряду значимых объектов украинских войск, выполненных в период с 25 августа по 1 сентября.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесены по пунктам управления, центрам радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», — сказал Конашенков.

Обстановка в зоне СВО

Комментируя высокие потери живой силы ВСУ в ходе контрнаступления, Конашенков отметил, что эта ситуация обусловлена эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах, а также выбранной руководством ВСУ тактикой.

«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», — сказал Конашенков.

По данным МО РФ, в течение недели наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях. В частности, на Запорожском направлении ВСУ предприняли 44 безуспешные попытки атаковать позиции российских военных.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

По словам Конашенкова, для наращивания усилий по прорыву обороны ВС РФ на это направление перебрасывается 71-я егерская бригада. В МО РФ отметили, что это одно из последних соединений стратегического резерва украинских войск.

«В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожены более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии», — сказал представитель МО.

По данным оборонного ведомства, на Южно-Донецком направлении наиболее ожесточённые бои велись южнее Старомайорского (ДНР). В результате грамотного управления и слаженных действий российских военных во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника были сорваны.

Атаки ВСУ отражены действиями подразделений группировки войск «Восток». Сообщается, что в общей сложности за неделю противник потерял в этом секторе до 1025 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

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На Донецком направлении противник предпринял многочисленные попытки прорвать российскую оборону в районах Клещеевки и Малоильиновки (ДНР), однако все они завершились провалом.

За неделю на этом направлении ВС РФ отразили 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

На Купянском направлении военнослужащие подразделений группировки «Запад» улучшили тактическое положение, овладев опорными пунктами противника и ключевыми высотами. За неделю противник потерял до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» за неделю успешно отразили 14 атак ВСУ. За это время противник потерял до 540 военнослужащих ВСУ, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Как уточнили в МО, на Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, контрбатарейной борьбе, а также поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и препятствованию высадке противника на острова.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — отметили в МО.

За неделю на этом направлении противник потерял до 230 военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Работа флота, авиации и ПВО

В дополнение к этому, Черноморский флот установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря. 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для террористических акций. Кроме того, самолёты морской авиации уничтожили четыре военных катера и до 50 военнослужащих ВСУ.

Тем временем истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили четыре боевых самолёта и один вертолёт воздушных сил Украины.

В свою очередь, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехватили 35 реактивных снарядов системы HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельную ракету «Нептун» и переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200. Помимо этого, уничтожен 281 украинский беспилотник.