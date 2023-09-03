ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Вооружённые силы России в районах населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов украинской армии и пункт управления беспилотниками.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области.