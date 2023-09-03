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МО: ночью был нанесён удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области

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Минобороны сообщило об ударе ночью беспилотниками по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области.
МО: ночью был нанесён удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области
  • РИА Новости

«Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области», — говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны России заявили, что попытки украинской армии прорвать оборону российских войск у Клещеевки и Малоильиновки провалились.

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