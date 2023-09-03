МО: ночью был нанесён удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области
- РИА Новости
«Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области», — говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее в Минобороны России заявили, что попытки украинской армии прорвать оборону российских войск у Клещеевки и Малоильиновки провалились.