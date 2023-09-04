Пушилин: ВСУ понесли значительные потери на Авдеевском направлении

Украинская армия понесла значительные потери личного состава и техники на Авдеевском направлении.

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Авдеевском направлении отражён ряд атак противника», — сказал он.

По словам Пушилина, ВС России уничтожили большое количество живой силы ВСУ.

Кроме того, техника украинских военных в достаточно большом количестве подверглась уничтожению, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения разведчиков ВДВ России пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в окрестности Артёмовска.