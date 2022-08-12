Замглавкома ВКС Дронов: истебители МиГ-31 с «Кинжалами» успешно применяются на Украине

Истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» успешно применяются в ходе спецоперации на Украине. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» заявил командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции», — заявил Дронов.

По его словам, на вооружении дальней авиации также стоят стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

3 августа российские военнослужащие применили в ходе специальной военной операции новую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».