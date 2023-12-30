В северо-западной части акватории Чёрного моря: ВС России уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

В северо-западной части акватории Чёрного моря обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Патрульный катер Черноморского флота (ЧФ) России обнаружил и уничтожил безэкипажный катер украинских войск. Об этом заявили в Минобороны России.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил подробности об уничтожении надводного беспилотника.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника», — написал он в Telegram.

По его словам, объект был уничтожен в трёх километрах от Севастопольской бухты.

Минобороны России систематически сообщает об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ и других средств поражения в районе Чёрного и Азовского морей. Наряду с этим в ведомстве информируют об уничтожении украинской инфраструктуры, задействованной в подготовке атак на российскую территорию.

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Так, накануне в МО заявили, что в период с 23 по 29 декабря 2023 года ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также по местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

15 декабря в МО сообщили, что средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим в ночь на 5 декабря над Азовским морем и Крымом были нейтрализованы более 40 беспилотников ВСУ.

Помимо прочего, 2 декабря в ведомстве сообщили об уничтожении над акваторией Азовского моря двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

Кроме того, 1 декабря в ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Как уточнили в МО, цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

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Ещё четыре безэкипажных катера ВМС Украины были обнаружены и уничтожены в западной части акватории Чёрного моря 22 ноября.

В дополнение к этому, 17 ноября в МО заявили, что морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила семь безэкипажных катеров и один катер типа Willard с десантной группой ВСУ. По данным ведомства, объекты следовали в направлении Крымского полуострова.

24 октября в северной части Чёрного моря были обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины, после чего по этому району было нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

Борьба с дронами в зоне СВО

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил журналистам, что российские комплексы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы успешно создают бесполётные зоны для дронов, запускаемых ВСУ.

В беседе с РИА Новости Чемезов уточнил, что «Ростех» поставляет в части ПВО комплексы «Панцирь» и системы РЭБ.

«С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполётная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как поражённые зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы», — приводит его слова агентство.