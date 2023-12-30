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МО: патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший к Крыму

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Патрульный катер Черноморского флота (ЧФ) России обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавший в направлении к Крыму.
МО: патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший к Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Патрульный катер ЧФ уничтожил обнаруженную цель.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили и перехватили за ночь 32 украинских дрона над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

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