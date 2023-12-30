МО: патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший к Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении.
Патрульный катер ЧФ уничтожил обнаруженную цель.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили и перехватили за ночь 32 украинских дрона над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.