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МО России: за ночь средства ПВО перехватили 32 беспилотника ВСУ

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Средства ПВО сбили и перехватили за ночь 32 украинских дрона над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией региона.

Кроме того, Минобороны России передавало, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов украинских войск над Белгородской областью.

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