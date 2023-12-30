Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ
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Ранее в Минобороны России сообщили, что патрульный катер Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении к Крыму.
«В 3 км от Севастопольской бухты в открытом море с вертолётов уничтожен БЭК», — написал Развожаев.
Он призвал жителей доверять только официальной информации.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили и перехватили за ночь 32 украинских дрона над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.