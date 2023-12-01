Следовал в направлении Крымского полуострова: морская авиация ЧФ уничтожила в Чёрном море безэкипажный катер ВМС Украины

Утром 1 декабря в западной части акватории Чёрного моря из штатного вооружения морской авиации ЧФ уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ. В последний раз подобная атака украинских войск была пресечена 22 ноября — тогда было уничтожено четыре безэкипажных катера.

Безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова, уничтожен из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота в Чёрном море, сообщили в Минобороны РФ.

«1 декабря около 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Утром 22 ноября в Минобороны РФ сообщали о пресечении атак киевского режима с использованием безэкипажных катеров и беспилотников. По данным ведомства, в западной части акватории Чёрного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, а над территорией Крыма сбиты три украинских беспилотника.

Южно-Донецкое направление

Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» уничтожили нескольких иностранных наёмников при отражении атак подразделений ВСУ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Как рассказал командир мотострелкового взвода бригады из Забайкальского края с позывным Гавз, на одном из участков обороны он вместе с ещё шестью бойцами при поддержке огня артиллерии и миномётов в течение суток отбил четыре атаки превосходящих сил противника, нанеся ему поражение в живой силе и технике.

«В ходе боя мы уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наёмники. Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата», — отметил он.

При этом, по его словам, в последнее время киевский режим часто использует на этом направлении кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства.

В то же время танкисты из Бурятии на модернизированных танках Т-62М поддержали действия штурмовых мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» по захвату опорных пунктов ВСУ возле Новомихайловки (ДНР). Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение пяти единиц бронированной техники ВСУ.

Кроме того, экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Су-25 ВКС России нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

«Уничтожение долговременных огневых точек ВСУ»

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчётов Южной группировки войск с использованием противотанковой пушки «Рапира».

По словам артиллеристов ЮВО, украинские военнослужащие после провальных попыток контрнаступления очень редко выводят бронетехнику на открытые участки местности.

«Однако кумулятивные снаряды, которыми ведёт огонь орудие, крайне эффективно уничтожают элементы опорных пунктов противника: прожигают бетонированные укрытия и разрушают блиндажи», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что каждое из орудий в день производит не менее 50 выстрелов.

Боевая работа расчёта противотанкового орудия «Рапира»

Запорожская область

С начала 2023 года военнослужащие подразделений военной полиции ВС РФ выявили более 200 пособников ВСУ на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Также ими было обнаружено более 50 схронов с оружием и боеприпасами и проведено более 2 тыс. адресных проверок в населённых пунктах региона.

«Военнослужащие военной полиции ВС России ежедневно обеспечивают правопорядок, разминируют местность от взрывоопасных предметов, пресекают деятельность террористических ячеек преступного киевского режима на территориях, освобождённых от украинских боевиков, взаимодействуют с местным населением в вопросах пресечения незаконного оборота оружия, угона автотранспорта, поиска схронов с взрывоопасными предметами и борьбе с диверсионно-разведывательными группами», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Сегодня отмечается 12 лет со дня создания Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Обучение в ВКС России по использованию «умных авиабомб»

В ВКС России начнётся массовое обучение лётчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, боевая апробация УМПК уже продемонстрировала высокую эффективность таких боеприпасов.

В этой связи в один из учебных центров ВКС России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения лётчиков применению авиабомб с УМПК.

«Это позволит увеличить число лётчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары «умными авиабомбами» в зоне СВО по украинским военным объектам», — заявил собеседник агентства.