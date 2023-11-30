«Бесславно сгорел»: на Купянском направлении уничтожен танк Leopard 1A5

На подступах к переднему краю обороны российских войск на Купянском направлении уничтожен танк Leopard 1A5, переданный Германией киевскому режиму, сообщили в Минобороны РФ. Боевая техника была выведена из строя двумя выстрелами из противотанкового ракетного комплекса. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк противника «бесславно сгорел». За уничтожение Leopard 1A5 военнослужащие с позывными Питер и Якут были награждены медалью «За отвагу» и денежным сертификатом.

В ходе боя на Купянском направлении бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили танк Leopard 1A5, сообщили в Минобороны РФ.

Боевая техника немецкого происхождения была уничтожена на подступах к переднему краю обороны расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

«Эту цель по приказу командира в буквальном смысле выслеживали, выжидали в течение двух недель. А после её появления с первого выстрела подбили, со второго полностью уничтожили. Лишь после выполнения боевой задачи узнали о том, что это был тот самый Leopard», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как отметил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой, танк Leopard 1A5 «бесславно сгорел». В связи с этим медалью «За отвагу» и денежным сертификатом номиналом 700 тыс. рублей были награждены бойцы с позывными Питер и Якут.

«Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач», — отметили в ведомстве.

2 ноября правительство ФРГ сообщило, что за неделю передало киевскому режиму 25 танков Leopard 1A5, обещанных ещё в июле. Позднее в СМИ сообщили, что ВСУ отправили на линию фронта боевую технику немецкого производства без дополнительной защиты: отсутствует защита от дронов, нет динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов.

29 ноября журнал Forbes писал, что украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5.

Также на russian.rt.com «Всё, что не жалко»: эксперты — о новом пакете военной помощи Киеву от ФРГ и немецкой бронетехнике

«Восток»

Подразделения группировки войск «Восток» сорвали на Южно-Донецком направлении попытку атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Также сорваны ротации подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена боевая бронированная машина MRAP. Артиллерия поразила пункты временной дислокации 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й бригады территориальной обороны.

«Уничтожены склад боеприпасов, реактивная система залпового огня «Град», два миномётных расчёта, два автомобиля, до 160 военнослужащих противника», — заключил он.

«Запад»

Средства ПВО группировки войск «Запад» огнём ЗРК «Тор» уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, из них четыре «Фурии» и одну «Лелеку-100», в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского (ЛНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

При этом во время активной обороны мотострелковое соединение общевойсковой армии при поддержке миномётов отразило контратаку штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ возле н. п. Лиман Первый (Харьковская область), а расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады вблизи Синьковки (Харьковская область).

«В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и две боевые бронированные машины HMMWV», — заключил он.

«Центр»

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили четыре командно-наблюдательных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Также были поражены 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчётов украинских войск.

Наряду с этим нанесено огневое поражение подразделению 12-й бригады специального назначения ВСУ и 21-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО сбито два украинских беспилотника.

Потери противника составили около 80 военнослужащих.