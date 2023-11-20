Forbes: ВСУ отправили на линию фронта танки Leopard 1A5 с уязвимой бронёй

Обозреватель Дэвид Экс заявил в журнале Forbes, что Вооружённые силы Украины отправили на линию фронта танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты.

«Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — сказал он.

При этом Экс подчеркнул, что российские Т-55 выпуска 1950-х годов в некоторых аспектах защищены лучше, чем Leopard 1A5.

Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ.

Также стало известно, что ФРГ намерена поставить Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024 году.