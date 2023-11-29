Forbes: ВСУ потеряли первый немецкий танк Leopard 1A5, только вступивший в бой

ВС России впервые подбили танк ВСУ Leopard 1A5 производства ФРГ.

Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео в соцсетях.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — отметил он.

По словам Экса, это случилось всего через пару недель после начала их применения на фронте.

Ранее Экс заявил, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискуют полностью лишиться их.

14 ноября сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Украине в 2024 году пять танковых тягачей, 25 танков Leopard 1A5 и два тренажёра вождения.