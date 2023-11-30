Марочко сообщил о проблемах со связью у ВСУ на некоторых направлениях в зоне СВО
- РИА Новости
«На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы с связью», — написал он в Telegram.
Марочко подчеркнул, что ВСУ всё чаще выходят в эфир по незащищённым каналам связи на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.
Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.