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Марочко сообщил о проблемах со связью у ВСУ на некоторых направлениях в зоне СВО

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Украинские войска испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне спецоперации. Об этом заявил военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил о проблемах со связью у ВСУ на некоторых направлениях в зоне СВО
  • РИА Новости

«На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы с связью», — написал он в Telegram.

Марочко подчеркнул, что ВСУ всё чаще выходят в эфир по незащищённым каналам связи на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.

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