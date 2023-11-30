Украинские войска испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне спецоперации. Об этом заявил военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы с связью», — написал он в Telegram.

Марочко подчеркнул, что ВСУ всё чаще выходят в эфир по незащищённым каналам связи на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.