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Экс-постпред США призвал Запад сфокусироваться на гарантиях безопасности Украины

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Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.
Экс-постпред США призвал Запад сфокусироваться на гарантиях безопасности Украины
  • AFP

«Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернёт большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — написал он в статье для Politico.

По мнению бывшего дипломата, процесс интеграции оставшейся под контролем Киева территории Украины в НАТО может занять годы, и в связи с этим стране нужны гарантии безопасности.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий.

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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