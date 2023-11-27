Экс-постпред США призвал Запад сфокусироваться на гарантиях безопасности Украины
- AFP
«Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернёт большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — написал он в статье для Politico.
По мнению бывшего дипломата, процесс интеграции оставшейся под контролем Киева территории Украины в НАТО может занять годы, и в связи с этим стране нужны гарантии безопасности.
Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий.
Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.