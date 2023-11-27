Экс-постпред США призвал Запад сфокусироваться на гарантиях безопасности Украины

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.

«Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернёт большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — написал он в статье для Politico.

По мнению бывшего дипломата, процесс интеграции оставшейся под контролем Киева территории Украины в НАТО может занять годы, и в связи с этим стране нужны гарантии безопасности.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий.

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.