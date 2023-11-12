Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву нужно временно смириться с потерей территорий

Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы, считает бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Такое мнение он выразил в статье для Bloomberg.

По его оценкам, такой урок Киев может вынести из истории войны в Корее, однако принять его будет непросто: «вероятно, придётся согласиться, по крайней мере на время, на оккупацию Крыма и создание сухопутного моста между этим полуостровом и Россией».

Ставридис признаёт, что подобный сценарий будет трудно принять и странам Запада, а Россия и вовсе его отвергнет.

Тем не менее, пишет он, Украина не в состоянии требовать вывода российских войск, а «весенне-летнее наступление Киева привело к тупику».

Автор советует украинским властям как можно скорее найти средства для восстановления страны, получить надёжные гарантии безопасности и начать переговоры с Россией по принципу «земля в обмен на мир».

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий.

Кроме того, американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.