Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. На своём YouTube-канале он подчеркнул, что ситуация, которая разворачивается в зоне СВО, «любителям Украины не понравится».

«Нам придётся каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает, что они смогут оставить себе территории. Американцы уже начинают с этим соглашаться», — утверждает военный эксперт.

Украинские военные уже не могут повлиять на ситуацию на фронте, сколько бы оружия ни поставили США и другие союзники, отмечает Дэвис.

«Зеленскому придётся с этим смириться. Поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность», — подытожил американский эксперт.

Отставной военный обратил внимание на выступления Зеленского, в которых он утверждает, что сохраняет уверенность в «победе Украины», однако не может обосновать свои заявления фактами.

Как сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники, США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.