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NBC: США и Европа обсуждают с Киевом, чем придётся пожертвовать во имя мира

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США и Европа обсуждают с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

«Стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь договорённости», — сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

По данным СМИ, в Европе и США чиновники обеспокоены тем, что конфликт зашёл в тупик. Также они не уверены в том, что смогут и дальше оказывать помощь Украине.

«Чиновники администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», — говорится в публикации.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

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