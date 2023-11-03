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Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.
Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла
  • globallookpress.com
  • © Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Журналист его спросил, ведутся ли переговоры между Киевом и Москвой «за закрытыми дверями».

«Нет», — заявил Кулеба.

По его словам, «нет смысла разговаривать», если Россия не готова выполнять условия Киева, в том числе так называемую формулу мира.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

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