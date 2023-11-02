МИД: Киеву не хватает мужества и мудрости для урегулирования отношений с Россией
По его словам, возможности политического урегулирования зависят от Киева.
«К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости», — сказал Полищук.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей России и Украины, если они пожелают этого.