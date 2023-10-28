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Сийярто: Венгрия готова провести у себя переговоры между Россией и Украиной

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей России и Украины, если они пожелают этого.

Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия выступить посредником и принять у себя переговоры Москвы и Киева, если они возобновятся, Сийярто отметил: «Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит».

Он добавил, что если Венгрия получит этот запрос, то сразу ответит положительно.

Ранее издание dikGAZETE сообщало, что поведение Владимира Зеленского, который осознаёт потерю поддержки со стороны западных стран, делает невозможным ведение с ним мирных переговоров.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украине придётся заключить мирный договор с Россией до Нового года, чтобы сохранить государственность.

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