Тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ поражены в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ходе спецоперации уничтожена также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — СТ-68УМ и П-18.

Командные пункты двух бригад украинской армии поражены ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красноармейск и Новогродовка (ДНР), две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118 районах», — говорится в сообщении.

Наряду с этим средствами ПВО сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область). Потери противника составили до 45 военнослужащих, а также два автомобиля.

Ранее сообщалось, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили из противотанкового ракетного комплекса танк Leopard 1A5 на подступах к переднему краю обороны на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Владимира Лугового, боевая техника немецкого производства «бесславно сгорела». За уничтожение танка госнаграды и денежные сертификаты номиналом 700 тыс. рублей получили бойцы с позывными Питер и Якут.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки (ДНР). Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи Марьинки (ДНР). Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ вблизи Андреевки (ДНР). Противник потерял до 270 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Накануне на этом направлении подразделениями Южной группировки войск ВС РФ был освобождён населённый пункт Артёмовское.

Кроме того, в районе н. п. Желанное (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ возле н. п. Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка (ДНР). Потери противника — до 100 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). При этом нанесено поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения возле н. п. Работино и севернее Новопокровки (Запорожская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, а также три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, уничтожено два автомобиля.