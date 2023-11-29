«Улучшили положение по переднему краю»: ВС РФ освободили Артёмовское в ДНР

Населённый пункт Артёмовское (ДНР) освобождён подразделениями Южной группировки войск ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Также на Донецком направлении в течение прошедших суток были отражены три атаки бригад украинской армии, уничтожены до 250 военнослужащих, а также пять танков и 12 автомобилей. Кроме того, ударами авиации, беспилотников и артиллерии уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения, а также сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций.

Вооружённые силы РФ взяли под контроль населённый пункт Артёмовское (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки были отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Артёмовское и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 250 военнослужащих, а также пять танков и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника возле н. п. Лиман Первый (Харьковская область).

Потери противника — до 20 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

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На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 80 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). При этом было нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Угледара, Антоновки и Никольского (ДНР).

Потери противника — до 160 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ возле н. п. Каменское и Работино (Запорожская область).

Потери противника — до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, ударов артиллерии и авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, а также два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбит украинский Су-25, перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», уничтожено 38 беспилотников ВСУ.