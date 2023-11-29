«Залповый пуск выполнен успешно»: фрегат ЧФ поразил «Калибрами» объекты военной инфраструктуры ВСУ

Фрегат Черноморского флота нанёс удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, залповый пуск был выполнен из акватории Чёрного моря, все назначенные цели были поражены.

Фрегат Черноморского флота нанёс удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры войск киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипаж фрегата ЧФ, находясь в Чёрном море, получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — говорится в сообщении.

Согласно данным МО РФ, корабли Черноморского флота во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.

Фрегат ЧФ поразил «Калибрами» объекты военной инфраструктуры ВСУ

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства отмечал, что современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО. По его данным, было нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. При этом до конца 2023 года подводные силы будут пополнены сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».

Удары артиллерии по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчёты гаубиц Д-30 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и бронированную технику ВСУ, оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении.

По словам артиллеристов, противник начал выдыхаться и действует теперь малыми группами в отличие от недавних масштабных атак в ходе так называемого контрнаступления. К тому же увеличилась дальность целей, по которым работает артиллерия группировки, это указывает на то, что постепенно оборона противника продавливается, и он начинает понемногу откатываться назад.

Как указали в Минобороны РФ, артиллеристы уничтожили десятки танков и бронемашин войск киевского режима, сейчас готовятся нанести удар по вновь выявленным целям на позициях ВСУ в районе Урожайного.

Расчёты гаубиц Д-30 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и бронированную технику ВСУ

Поражение украинских беспилотников

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчётов зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10МН» и зенитных установок ЗУ-23 на базе МТЛБ по беспилотным летательным аппаратам ВСУ.

«Расчёты ЗРК «Стрела-10МН» осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и объектов соединения от атак средств воздушного нападения противника. Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо беспилотных летательных аппаратов сбивались также самолёты противника», — говорится в сообщении.

При этом расчёты ЗУ-23 также эффективно работают по украинским беспилотникам, в том числе поражают дроны-камикадзе. К тому же технические возможности в случае необходимости позволяют установке работать и по наземным целям.

Расчёты ЗРК «Стрела-10МН» и ЗУ-23 защищают небо от атак врага

Помощь RT фронту

Журналисты и подписчики RT продолжают оказывать помощь фронту. Так, ещё три воинских подразделения получили технику для работы.

Разведчики ГРУ на Херсонском направлении получили квадрокоптер с тепловизором DJI Mavic 3T и усилитель сигнала Alientech DUO II. Всё это закупил на свои средства подписчик RT — предприниматель из Москвы.

Для артиллеристов 1453-го полка был приобретён квадрокоптер Autel Robotics EVO Max 4T.

При этом наши читатели прислали бойцам 89-го отдельного стрелкового полка в ДНР 15 раций Baofeng UV-9R Pro. А на собранные средства мы купили квадрокоптер DJI Mavic 3 Combo.

Подробный отчёт о тратах и все чеки опубликованы здесь.