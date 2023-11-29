«Залповый пуск выполнен успешно»: фрегат ЧФ поразил «Калибрами» объекты военной инфраструктуры ВСУ
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Фрегат Черноморского флота нанёс удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры войск киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что экипаж фрегата ЧФ, находясь в Чёрном море, получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — говорится в сообщении.
Согласно данным МО РФ, корабли Черноморского флота во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.
- Фрегат ЧФ поразил «Калибрами» объекты военной инфраструктуры ВСУ
21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства отмечал, что современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО. По его данным, было нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. При этом до конца 2023 года подводные силы будут пополнены сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».
Удары артиллерии по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении
Расчёты гаубиц Д-30 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и бронированную технику ВСУ, оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении.
По словам артиллеристов, противник начал выдыхаться и действует теперь малыми группами в отличие от недавних масштабных атак в ходе так называемого контрнаступления. К тому же увеличилась дальность целей, по которым работает артиллерия группировки, это указывает на то, что постепенно оборона противника продавливается, и он начинает понемногу откатываться назад.
Как указали в Минобороны РФ, артиллеристы уничтожили десятки танков и бронемашин войск киевского режима, сейчас готовятся нанести удар по вновь выявленным целям на позициях ВСУ в районе Урожайного.
- Расчёты гаубиц Д-30 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и бронированную технику ВСУ
Поражение украинских беспилотников
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчётов зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10МН» и зенитных установок ЗУ-23 на базе МТЛБ по беспилотным летательным аппаратам ВСУ.
«Расчёты ЗРК «Стрела-10МН» осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и объектов соединения от атак средств воздушного нападения противника. Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо беспилотных летательных аппаратов сбивались также самолёты противника», — говорится в сообщении.
При этом расчёты ЗУ-23 также эффективно работают по украинским беспилотникам, в том числе поражают дроны-камикадзе. К тому же технические возможности в случае необходимости позволяют установке работать и по наземным целям.
- Расчёты ЗРК «Стрела-10МН» и ЗУ-23 защищают небо от атак врага
Помощь RT фронту
Журналисты и подписчики RT продолжают оказывать помощь фронту. Так, ещё три воинских подразделения получили технику для работы.
Разведчики ГРУ на Херсонском направлении получили квадрокоптер с тепловизором DJI Mavic 3T и усилитель сигнала Alientech DUO II. Всё это закупил на свои средства подписчик RT — предприниматель из Москвы.
Для артиллеристов 1453-го полка был приобретён квадрокоптер Autel Robotics EVO Max 4T.
При этом наши читатели прислали бойцам 89-го отдельного стрелкового полка в ДНР 15 раций Baofeng UV-9R Pro. А на собранные средства мы купили квадрокоптер DJI Mavic 3 Combo.
Подробный отчёт о тратах и все чеки опубликованы здесь.