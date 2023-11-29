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Фрегат ЧФ нанёс удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ четырьмя «Калибрами»

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Фрегат Черноморского флота нанёс удар по объектам инфраструктуры ВСУ четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр».

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как отмечается в заявлении, экипаж фрегата ЧФ получил внезапную задачу по нанесению удара по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Сообщается, что залповый пуск по военным целям ВС Украины выполнен успешно и назначенные цели поражены.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины самолётами Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота.

21 ноября в министерстве сообщили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр.

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