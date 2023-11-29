Фрегат ЧФ нанёс удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ четырьмя «Калибрами»
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Как отмечается в заявлении, экипаж фрегата ЧФ получил внезапную задачу по нанесению удара по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.
Сообщается, что залповый пуск по военным целям ВС Украины выполнен успешно и назначенные цели поражены.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины самолётами Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота.
21 ноября в министерстве сообщили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр.