Фрегат ЧФ нанёс удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ четырьмя «Калибрами»

Фрегат Черноморского флота нанёс удар по объектам инфраструктуры ВСУ четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр».

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как отмечается в заявлении, экипаж фрегата ЧФ получил внезапную задачу по нанесению удара по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Сообщается, что залповый пуск по военным целям ВС Украины выполнен успешно и назначенные цели поражены.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины самолётами Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота.

21 ноября в министерстве сообщили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр.