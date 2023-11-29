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Минобороны: «Гиацинты» ЦВО истребляют артиллерию ВСУ под Красным Лиманом

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Батарея Центрального военного округа (ЦВО) с помощью гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на Краснолиманском направлении уничтожила позиционный район украинской артиллерии.

Об этом заявили в Минобороны России.

Как сообщает ведомство, получив координаты разведанного района размещения артиллерии Вооружённых сил Украины, расчёты «Гиацинт-Б» прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжёлого и среднего артиллерийского вооружения ВСУ, а также погреба для хранения боеприпасов.

18 ноября военный корреспондент Александр Симонов рассказал о работе расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.

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