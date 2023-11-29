Минобороны: «Гиацинты» ЦВО истребляют артиллерию ВСУ под Красным Лиманом
Об этом заявили в Минобороны России.
Как сообщает ведомство, получив координаты разведанного района размещения артиллерии Вооружённых сил Украины, расчёты «Гиацинт-Б» прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжёлого и среднего артиллерийского вооружения ВСУ, а также погреба для хранения боеприпасов.
18 ноября военный корреспондент Александр Симонов рассказал о работе расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.