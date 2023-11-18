Военкор RT показал работу расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Как отметил один из членов расчёта, настроение у российских военных боевое.
Несмотря на попытки ВСУ контратаковать российские позиции, инициатива остаётся за подразделениями ВС России.
«Бывает шумно», — отметил российский военный, сказав, что удар наносит как по пехоте ВСУ, так и по артиллерии.
Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населённый пункт Клещеевка на Артёмовском направлении.