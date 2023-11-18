Военкор RT показал работу расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о работе расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.

Как отметил один из членов расчёта, настроение у российских военных боевое.

Несмотря на попытки ВСУ контратаковать российские позиции, инициатива остаётся за подразделениями ВС России.

«Бывает шумно», — отметил российский военный, сказав, что удар наносит как по пехоте ВСУ, так и по артиллерии.

Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населённый пункт Клещеевка на Артёмовском направлении.