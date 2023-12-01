МО: мотострелки уничтожили несколько иностранных наёмников под Угледаром

Российские мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, воевавших в составе подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны.

В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника.

Ранее российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.