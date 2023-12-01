МО: мотострелки уничтожили несколько иностранных наёмников под Угледаром
Российские мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, воевавших в составе подразделений ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны.
В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника.
Ранее российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
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