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Российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Чехов добавил, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении.

Ранее ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.

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