Российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
Об этом информирует ТАСС.
При этом Чехов добавил, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении.
Ранее ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.
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