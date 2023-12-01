Российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Об этом информирует ТАСС. При этом Чехов добавил, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Ранее ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.