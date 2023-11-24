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DR: вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей

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Обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей.

По её словам, несмотря на заявления премьер-министра Метте Фредериксена о том, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий не будет.

При этом Хансен добавила, что солдат ждут долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.

Ранее в CNN заявили, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.

Также глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что заградотряды расстреливали раненых солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

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