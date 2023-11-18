Сальдо: заградотряды расстреливали раненых солдат ВСУ на правом берегу Днепра

Иностранные наёмники из заградотрядов украинской армии расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых военнослужащих Вооружённых сил Украины, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

В своём Telegram-канале он сослался на добровольно сдавшихся в районе населённого пункта Крынки украинских пленных. Таким образом, по его словам, ВСУ пытались скрыть огромные потери, из-за которых снижалось моральное состояние бойцов.

Сальдо подчеркнул, что потери противника на левом берегу Днепра ранеными и убитыми «не просто большие, а чудовищные», а скрывать количество раненых командование ВСУ пыталось и раньше.

«Чтобы «трёхсотых» не видели у ЛБС, им не оказывали помощь в полевых медпунктах, а сразу везли в дальние госпитали, из-за чего многие умирали по дороге. Теперь пошли дальше — убивают», — написал Сальдо.

Ранее украинский военнопленный Александр Сидоренко рассказал о серьёзных потерях в ВСУ на левом берегу Днепра.