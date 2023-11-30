Военная хроника: «Ланцет» поразил Су-25 ВСУ в Днепропетровской области
Очередной украинский штурмовик Су-25 уничтожен в Днепропетровской области, сообщает Военная хроника. Боевой самолёт противника был поражён на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом.
- РИА Новости
«Судя по всему, опять прилёт «Ланцета» в цель за 70+ километров от линии фронта», — говорится в сообщении.
11 октября сообщалось, что ВС России поразили Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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