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Военная хроника: «Ланцет» поразил Су-25 ВСУ в Днепропетровской области

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Очередной украинский штурмовик Су-25 уничтожен в Днепропетровской области, сообщает Военная хроника. Боевой самолёт противника был поражён на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом.
Военная хроника: «Ланцет» поразил Су-25 ВСУ в Днепропетровской области
  • РИА Новости

«Судя по всему, опять прилёт «Ланцета» в цель за 70+ километров от линии фронта», — говорится в сообщении.

11 октября сообщалось, что ВС России поразили Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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