Перехвачены и уничтожены: в МО РФ заявили о пресечении атаки более 40 украинских БПЛА над Азовским морем и Крымом

Более 40 украинских беспилотников перехвачено и уничтожено в ночь на 5 декабря над Азовским морем и Крымом, заявили в Минобороны России. По объектам работали дежурные средства противовоздушной обороны.

В пресс-службе Минобороны России заявили о нейтрализации более 40 беспилотников ВСУ над Азовским морем и Крымом в ночь на 5 декабря.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — заявили в МО РФ.

Позднее в ведомстве заявили, что около 06:00 мск ещё четыре БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря, ещё два было перехвачено.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о продолжающихся атаках киевского режима по российским регионам, удалённым от зоны боевых действий.

В ходе брифинга, состоявшегося 29 ноября, она напомнила, что 27 ноября были пресечены попытки совершить террористические атаки с помощью беспилотников в Ростовской и Рязанской областях. Кроме того, 26 ноября киевский режим с помощью БПЛА пытался ударить по территории Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

24 ноября российские системы ПВО уничтожили 16 БПЛА, в том числе 13 над Крымом и три над Волгоградской областью.

В дополнение к этому 22 ноября в западной акватории Чёрного моря было уничтожено четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В тот же день над полуостровом было сбито три беспилотника.

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Крым регулярно становится объектом для различных атак со стороны украинских войск. Так, 18 ноября морская авиация Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Чёрного моря уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров ВМС Украины.

17 ноября в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова «семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ». Также в этот день дежурные средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун».

Наряду с этим ночью 16 ноября дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области и в районе побережья Крымского полуострова.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил 4 декабря, что за неделю в результате активности украинских беспилотников ранены три ребёнка и две женщины.

«На протяжении этой недели вдоль линии боевого соприкосновения семь... мирных жителей были ранены... используя такую методику, когда над городом зависает ударный беспилотник и потом делает сброс. Оператор этого дрона держит в руках телефон или панель, и он прекрасно видит, по кому он наносит удар», — приводит его слова РИА Новости.

Мирошник в этой связи задался вопросом, как нужно относиться к людям, чтобы ударить по тому, «что свято и понятно любому представителю любой национальности». «Это мамы, это ребёнок», — пояснил он.

Между тем в Минобороны России систематически сообщают о поражении украинской военной инфраструктуры, обеспечивающей удары беспилотников и атаки с воздуха. Так, 1 декабря в ведомстве заявили об ударе по центру подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области и складу авиационных средств поражения в Кировоградской области.