Мирошник: три ребёнка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ВСУ использовали такую методику, при которой над городом зависает ударный БПЛА и потом делает сброс. При этом оператор дрона держит в руках телефон или панель и чётко видит, по кому наносит удар, уточнил посол.
«За эту неделю было ранено трое детей и две женщины — те, кого они прекрасно видели», — сказал Мирошник в ходе конференции «Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветки».
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали три человека.