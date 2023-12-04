Мирошник: три ребёнка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что три ребёнка и две женщины ранены за неделю БПЛА ВС Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ использовали такую методику, при которой над городом зависает ударный БПЛА и потом делает сброс. При этом оператор дрона держит в руках телефон или панель и чётко видит, по кому наносит удар, уточнил посол.

«За эту неделю было ранено трое детей и две женщины — те, кого они прекрасно видели», — сказал Мирошник в ходе конференции «Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветки».

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали три человека.