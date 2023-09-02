В ночь с 1 на 2 сентября: три морских беспилотника ВСУ уничтожено при попытке атаковать Крымский мост

Киевский режим трижды пытался атаковать морскими беспилотниками Крымский мост, сообщили в Минобороны РФ. В период с 23:15 мск 1 сентября по 02:20 мск 2 сентября в акватории Чёрного моря было уничтожено три полупогружных безэкипажных катера ВСУ. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что около 23:00 мск 1 сентября над территорией Белгородской области был сбит украинский БПЛА самолётного типа.

В ночь с 1 на 2 сентября киевский режим трижды предпринимал попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Все три раза использовались полупогружные безэкипажные катера. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, украинские морские беспилотники были уничтожены в акватории Чёрного моря примерно в 23:15 мск, 02:10 мск и 02:20 мск.

Помимо этого, около 23:00 мск 1 сентября украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа был перехвачен над территорией Белгородской области.

До этого киевский режим пытался атаковать Крымский мост днём 12 августа. Тогда украинские военные применили переделанные в ударные зенитные управляемые ракеты С-200, однако они были обнаружены и сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки на Крымский мост. В МИД России осудили действия киевского режима, напомнив, что транспортный переход через Керченский пролив является объектом «сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы».

«ВСУ, неспособные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В ходе брифинга 30 августа она также обратила внимание на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что страны НАТО дали добро киевскому режиму на удары по Крыму. «Мы запомним эти слова. Ответим и словом, и делом», — подчеркнула Захарова.

В этом же русле в интервью американскому журналу Newsweek высказался бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. По его мнению, главной целью наземной части контрнаступления ВСУ является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым.

«Как только Крымский мост будет разрушен, это полностью изменит правила игры», — сказал он.

«Западники выкормили неонацистский режим на Украине, а теперь используют его, чтобы наносить удары по России в надежде отыграться за прежние неудачи — будь то Карла XII, Наполеона, Гитлера. Эта ситуация глобального противостояния России в желании и стремлении дать отпор несущим агрессию западным странам ничем не отличается от Крымской войны XIX века, Великой Отечественной войны и так далее. Действующие лица те же. Территория противостояния в значительной мере — тоже. Но разница есть. Она заключается в том, что с каждой попыткой западный инструментарий становится всё более аморальным», — говорила Захарова.

Попытки атак киевского режима на объекты на территории РФ

1 сентября в Люберецком районе Московской области дежурными средствами ПВО был уничтожен в воздухе украинский беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил российских военных за то, что «не дали испортить День знаний».

В этот же день Курчатов Курской области был атакован украинским БПЛА, в результате чего был незначительно повреждён фасад нежилого здания. Как сообщил губернатор Курской области, пострадавших нет.

При этом в Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.

31 августа было сбито два украинских БПЛА — над территорией Воскресенского района Московской области и над Брянской областью.

30 августа дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области и перехватили украинскую ракету над территорией Крыма.