Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что Крымский полуостров необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными.

«Речь идёт о... предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС», — сказал генерал.

При этом он выразил мнение, что главной целью наземной части контрнаступления ВСУ является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым.

«Как только Крымский мост будет разрушен, это полностью изменит правила игры», — добавил Ходжес.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что прямое вмешательство НАТО не поможет ВСУ захватить Крым.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.