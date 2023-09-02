ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост беспилотником

В Минобороны России сообщили о предотвращении попытки Киева атаковать Крымский мост полупогружным безэкипажным катером.

«Около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — заявили в ведомстве.

Украинский морской беспилотник уничтожили в акватории Чёрного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что число атак беспилотников Украины по российской территории будет расти.