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Подоляк заявил, что число атак БПЛА по территории России будет расти

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что число атак беспилотников Украины по российской территории будет расти.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Подоляк сообщил, что возможность мирных переговоров с Москвой на данный момент исключена.

23 августа Министерство иностранных дел России, комментируя очередную попытку атаки украинских беспилотников в Москве, Подмосковье и Белгородской области, отметило, что российская сторона не оставит без ответа террористические атаки Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что российская сторона не намерена игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников на объекты в стране.

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