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МИД: Россия не будет игнорировать роль спецслужб Запада в атаках дронов Киева

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не намерена игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников на объекты в стране.
МИД: Россия не будет игнорировать роль спецслужб Запада в атаках дронов Киева
  • РИА Новости

Её заявление приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников», — отметила она.

В этом контексте она напомнила о зафиксированном накануне над Чёрным морем полёте двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar производства Турции, осуществлявших сбор таких данных в районе Крымского полуострова.

Ранее Захарова отметила, что ВС России не оставят без ответа атаки БПЛА Киева на гражданские объекты.

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