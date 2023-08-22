ВКС России зафиксировали полёт двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма

Средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полёт двух беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

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