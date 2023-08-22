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ВКС России зафиксировали полёт двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма

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Средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полёт двух беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили воздушную разведку в районе Крымского полуострова.
ВКС России зафиксировали полёт двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма
  • Gettyimages.ru
  • © alxpin

Об этом заявило Минобороны России.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъём двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в заявлении.

Указывается, что в результате действий российской стороны дроны изменили направление полёта и покинули районы ведения разведки.

Ранее Военная хроника сообщила о продолжающейся активности авиации НАТО и полётах дронов альянса вблизи Крыма.

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