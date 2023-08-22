ВКС России зафиксировали полёт двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма
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Об этом заявило Минобороны России.
«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъём двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в заявлении.
Указывается, что в результате действий российской стороны дроны изменили направление полёта и покинули районы ведения разведки.
Ранее Военная хроника сообщила о продолжающейся активности авиации НАТО и полётах дронов альянса вблизи Крыма.