Министерство иностранных дел России, комментируя очередную попытку атаки украинских беспилотников в Москве, Подмосковье и Белгородской области, заявило, что российская сторона не оставит без ответа террористические атаки Киева.

На сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия решительно осуждает эти террористические акты.

Отмечается, что правоохранительные органы России расследуют подобные преступные действия со стороны неонацистского киевского режима, который благодаря стараниям стран Североатлантического альянса превратился в инструмент противостояния России.

«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — заявили в МИД.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трёх мирных жителей в результате атаки украинского БПЛА на территории санатория в селе Лавы Валуйского округа.

Также в Минобороны России заявили, что системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник попал в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».

Кроме того, в результате атаки беспилотника в Химках разрушение получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.