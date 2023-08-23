Власти сообщили, что в результате атаки БПЛА в Химках повреждены несколько домов

В результате атаки беспилотника в Химках разрушение получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

РИА Новости