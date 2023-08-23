Власти сообщили, что в результате атаки БПЛА в Химках повреждены несколько домов
В результате атаки беспилотника в Химках разрушение получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
- РИА Новости
Об этом Волошин написал в Telegram.
«Самое главное — пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа.
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