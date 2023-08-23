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Три человека погибли при повторном обстреле ВСУ санатория в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа.
Три человека погибли при повторном обстреле ВСУ санатория в Белгородской области
  • РИА Новости

«Погибли трое мирных жителей. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице», — заявил он.

Губернатор уточнил, что двое мужчин скончались на месте от полученных ранений, за жизнь ещё одного пострадавшего боролись медики, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Утром 23 августа БПЛА ВСУ сбросил две гранаты на санаторий в Белгородской области. В результате первой атаки никто не пострадал.

21 августа силы ПВО России сбили беспилотник самолётного типа в Шебекинском городском округе Белгородской области. Дрон был поражён в районе села Безлюдовка.

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