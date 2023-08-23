Гладков: БПЛА ВСУ сбросил гранаты на санаторий в Белгородской области
«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Он отметил, что повреждён фасад здания и выбиты четыре окна.
21 августа силы ПВО России сбили беспилотник самолётного типа в Шебекинском городском округе Белгородской области. Дрон был поражён в районе села Безлюдовка.