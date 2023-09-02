ВСУ предприняли ещё одну попытку атаковать Крымский мост

Киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать Крымский мост беспилотником, сообщили в Минобороны России.

«Около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — говорится в сообщении ведомства.

Второй украинский беспилотник уничтожили в акватории Чёрного моря.

До этого украинские военные предприняли попытку атаковать Крымский мост 1 сентября около 23:15. БПЛА был уничтожен.

Также в Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.