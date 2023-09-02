В Чёрном море уничтожили третий украинский беспилотник
«Около 02:20 мск в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства.
До этого украинские военные предприняли попытку атаковать Крымский мост 1 сентября около 23:15.
Ещё одна попытка была пресечена российскими силами около 02:10 мск.
Также в Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.