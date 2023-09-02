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В Чёрном море уничтожили третий украинский беспилотник

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В Минобороны России сообщили об уничтожении третьего украинского беспилотника в акватории Чёрного моря при попытке атаковать Крымский мост.

«Около 02:20 мск в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства.

До этого украинские военные предприняли попытку атаковать Крымский мост 1 сентября около 23:15. 

Ещё одна попытка была пресечена российскими силами около 02:10 мск.

Также в Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.

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