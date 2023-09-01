«Уничтожен в воздухе»: в МО РФ заявили о предотвращении атаки БПЛА в Люберецком районе Московской области
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В Минобороны России сообщили о пресечении атаки беспилотного летательного аппарата самолётного типа в Московской области.
«Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», — заявили в МО РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не зафиксировано.
«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал он в Telegram.
В Росавиации заявили, что утром 1 сентября в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов были временно ограничены полёты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолётов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 08:30 мск года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
Ранее мэр рассказал о работе по созданию новых объектов ПВО по запросу Минобороны. На выступлении в День работников комплекса городского хозяйства Собянин заявил, что на выполнение таких задач уходят сутки.Также на russian.rt.com «Надёжный щит»: Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО
«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаём новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Собянина, за этот год в Москве было много сделано для обороны города от дронов. Мэр Москвы подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.
Кроме того, 1 сентября сообщалось об атаках беспилотников ещё как минимум в двух российских регионах.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что город Курчатов атаковали два беспилотника, однако позднее стало известно, что БПЛА был один. В результате этих событий повреждено здание.
«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно повреждён фасад. Пострадавших нет», — написал Старовойт в Telegram.
Кроме того, в Минобороны сообщили о пресечении попытки удара БПЛА самолётного типа в Белгородской области. По данным министерства, аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО около 07:30 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, около 20:00 мск 31 августа ещё один беспилотник был сбит в небе над Брянской областью.
Помимо прочего, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект.
По словам главы региона, были приняты меры по нейтрализации обнаруженного в воздухе объекта, последствий инцидента на земле не обнаружено.
Отметим, что 31 августа также сообщалось об уничтожении БПЛА в Воскресенском районе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда заявил, что беспилотник летел по направлению к столице.
Кроме того, в тот же день дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области, а над территорией Крыма была уничтожена украинская ракета.
В предшествующий этому день, 30 августа, в ряде российских регионов были зафиксированы атаки беспилотников. В частности, власти Псковской области сообщили об отражении атаки на аэропорт Пскова.