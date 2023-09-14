МО: ВСУ 14 сентября пытались атаковать корабль «Самум» в акватории Чёрного моря

ВСУ 14 сентября пытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщили в Минобороны.

«14 сентября около 16:30 Вооружёнными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника был уничтожен огнём из штатного вооружения корабля.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении попытки ВСУ атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».