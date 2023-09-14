Минобороны: отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота

В Минобороны России сообщили об отражении попытки ВСУ атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

Отмечается, что в ходе отражения атаки в акватории Чёрного моря все пять катеров были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

Также российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Крымом.